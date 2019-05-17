تنطلق، مساء اليوم الجمعة، نهضة عيد نياحة القديس العظيم الأنبا باخوميوس، المعروف بلقب "أب الشركة"، بكنيسة مارجرجس والأنبا باخوميوس بشارع التحرير بمنطقة العصافرة التابعة لقطاع المنتزه بالإسكندرية، وذلك من خلال صلوات العشية والتي يلقي فيها العظة القس مرقس نبيل، راعي كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بقرية الـ500.

وتحتفل الكنيسة بذكرى نياحة القديس خلال الأسبوع الجاري من خلال رفع صلوات القداسات الصباحية، وصلوات العشية المسائية التي يتخللها ترتيل مدائح القديسين التي تتصادف أعيادهم مع ذلك التوقيت بجان مديح الأنبا باخوميوس، على أن يقام قداس العيد يوم الأربعاء المقبل.