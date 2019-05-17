شهدت صوامع الدقهلية، إقبالا متزايدا من المزارعين والتجار على توريد القمح الموسم الزراعي 2019، وبلغ إجمالي الكميات الموردة خلال الموسم الحالي الذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضي وحتى الآن، 129 ألفا و910 أطنان.

وانتظرت سيارات نقل المحصول في طوابير أمام الصوامع والتي لا تشترط تعبئة المحصول في عبوات من "الخيش" بخلاف الشون التي تشترط ذلك، وهو ما جعل البعض يشتكي طول الانتظار للتوريد.

وقال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إن منظومة التوريد تسير بكل سهولة ويسر، ووفقا لما قرره الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وبإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووصلت الكميات الموردة حتى الآن 129910 طن قمح، وأن إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم حوالي 228 ألف طن.

وأضاف صليب لـ"الوطن" أن أكبر كميات استقبلتها الشركة القابضة للصوامع بلغت حتى الآن 76056 طنا، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا 31961 طنا، والبنك الزراعي المصري 21892 طنا.

ومن جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوريد القمح إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.