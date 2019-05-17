بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تجهز 28 استراحة لمراقبي الدبلومات الفنية

انتهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من استعداداتها لاستقبال 38 ألفا و650 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية في 116 لجنة، وتعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية على مدار 24 ساعة، برئاسة وتوجيهات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 116 لجنة بالإدارات التعليمية الـ13 التي تضمهم مديرية التربية والتعليم جاهزة لاستقبال 38 ألفا و650 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية "التجارية، الصناعية، الزراعية، الفندقية".

كما استقبلت 28 استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وجرى تجهيزها بكل وسائل الراحة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية، وخصصت استراحات للمشاركين من الرجال وأخرى للسيدات في أماكن قريبة من الأسواق.

وأضافت وكيل الوزارة، أن اللجنة الثلاثية برئاسة محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، على تواصل دائم مع المقيمين بالاستراحات من المشاركين في الامتحانات للاستجابة لمطالبهم، وأنها تفقدت الاستراحات واطمأنت على إعدادها جيدا بما يليق بالمشاركين في الامتحانات، وتوفير كافة الأجهزة والأدوات اللازمة للمقيمين من مراواح وثلاجات وكولديرات مياه وتلفاز وسرائر وأغطية وملايات.

وذكرت أنه جرى تخصيص عمال بالاستراحة للاستجابة لطلبات المقيمين بها من المراقبين والملاحظين، كما تسلم رؤساء اللجان لجانهم وتم الاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.