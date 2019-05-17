أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم الفني والذي من المقرر أن ينطلق غدا السبت وينتهي 30 مايو الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة، أن 1064 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية سيؤدون الامتحان في 14 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، لافتا إلى أنه جرى تزويد اللجان بمراوح نظرا لشدة حرارة الجو بالمحافظة حرصا على راحة الطلاب والطالبات إضافة إلي تواجد طبيب وممرضة في كل لجنة.

وقال إنه جرى تجهيز 7 استراحات على أعلى مستوى لاستقبال الملاحظين ورؤساء اللجان وتزويدهم بكل وسائل وسبل المعيشة بواقع استراحة في كل مدينة بها لجنة امتحانات.

ومن جهتها قالت هانم محمد مدير عام إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، إنه جرى إعداد وتجهيز استراحة مجمعة بمدرسة الأهرام الرسمية للغات بإدارة الطور لاستقبال رؤساء اللجان و الملاحظين.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الدبلومات الفنية 1064 طالبا وطالبة بواقع 565 طالبا وطالبة دبلوم صناعي و 304 طلاب وطالبة تجاري و157 طالبا وطالبة زراعي و3 فندقي.