قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تحسن القوة الشرائية للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ما هو إلا "انعكاسات لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن ما حدث في مصر من إصلاحات بدأت تؤتي ثمارها".

وتابع فايد أن ما شهده الاقتصاد المصري من إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية أدى لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتخفيض استخداماتها، خاصة في تحسن الميزان التجاري بارتفاع الصادرات وتراجع الواردات بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وتحسن قوي في إيرادات السياحة وهو ما أدى لتحسن واضح في ميزان المدفوعات ودعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الاخرى.

ولفت فايد إلى أنه بفضل الإصلاحات التي شهدتها مصر أيضا قامت مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين نظرتها والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والاستثمارات غير المباشرة على الرغم من الأزمات التي تمر بها أسواق ناشئة كثيرة.

وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبي على مدار الأسبوع الماضي استمرار تحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الأمريكية الأكثر تداولا في السوق المحلية (الدولار)، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و17.09 للبيع، وهو أقل سعر للورقة الخضراء منذ عامين تقريباـ وتعد المرة الأولى التي يتحسن فيها الجنيه المصري بهذا الشكل خلال تلك الفترة.

وأسفرت سلسلة ارتفاعات الجنيه المصري أمام الدولار تحسن السعر بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019 لصالح الجنيه وذلك نتيجة لتحسن موارد وتدفقات النقد الأجنبي الى السوق المحلية بشكل جيد ومن مصادر متعددة خلال الآونة الأخيرة.