نوه الفنان علي الطيب، عن أداء الفنان محمد ممدوح في الحلقة الـ 14 من مسلسل "قابيل"، المقرر عرضها اليوم.

وكتب "الطيب" على حسابه الشخصي على فيس بوك: "افتكروا كلامي ده النهاردة بعد الحلقة الـ 14 من مسلسل قابيل لما تتعرض وتتفرجوا عليها.. كل الناس اللي بالغت في موضوع محمد ممدوح.. اتفرجوا عشان حقيقي اللي ها تشوفوه النهاردة في الحلقة من أدائه وأسلوبه في التمثيل اللي هو حقيقي أوي بزيادة".

وأضاف: "صدقوني هيخليكم باصين في الأرض وده هيبقي أقوى رد بشغله وتعبه على الشخصية اللي بيعملها اللي حقيقي مبينامش بسببها.. وكل اللي حواليه وشغالين حاليا معاه أو سابقاً يشهد له وأنا أولهم.. تايسون مش ممثل.. تايسون منهج في التمثيل وربنا يعلم أنا مبقولش كلام مجامله ولا حرف زيادة عن حقه، قدروا الموهوبين عشان تستمعوا بموهبتهم.. مو ممدوح"، "وكله بإذن الله".

وكان الفنان محمد ممدوح تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسلوب كلامه ومخارج الألفاظ أثناء تمثيله.

مسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، على الطيب، فاطمة ناصر، وأخرين.