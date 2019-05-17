قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي من تعويم الجنيه وترشيد الدعم وإصلاح هيكلي حصد ثمارها في صورة نمو اقتصادي مضطرد مع تقليل معدل المخاطر مما انعكس في رفع التصنيف الائتماني وتحسن بيئة الاستثمار بصورة عامة.

وأضاف: "شهدنا على المستوى المحلى ارتفاعا في معدلات السياحة، ونمو في التصدير، وارتفاع دخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وعلى الصعيد الخارجي أدت العوامل السابقة مجتمعة الى ارتفاع استثمارات الصناديق العالمية في أدوات الدين المصرية، وهو ما ادي بالتبعية الى تعزيز موارد وتدفقات الاقتصاد المصري من العملة الصعبة وتحسن القوة الشرائية للجنيه المصري.

شهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبي على مدار الأسبوع الماضي استمرار تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الأمريكية الأكثر تداولا في السوق المحلية "الدولار"، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و17.09 للبيع، وهو أقل سعر للورقة الخضراء منذ عامين تقريباـ وتعد المرة الأولى التي يتحسن فيها الجنيه المصري بهذا الشكل خلال تلك الفترة.

وأسفرت سلسلة ارتفاعات الجنيه المصري أمام الدولار تحسن السعر بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019 لصالح الجنيه وذلك نتيجة لتحسن موارد وتدفقات النقد الأجنبي الى السوق المحلية بشكل جيد ومن مصادر متعددة خلال الآونة الأخيرة.