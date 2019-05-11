أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل برنامج "رواد" للتدريب الصيفي للطلاب لعام 2019 بقطاعات وفروع البنك، بهدف تطوير مهارات الشباب المصري وتمكينهم للحصول على فرص تدريبية متميزة.

يحصل المتدرب على شهادة من البنك بفترة التدريب ومدته شهر، وكذلك الحصول على مكافأة مالية، كما سيتم إدراج أسماء الطلاب المتميزين خلال فترة التدريب بقاعدة بيانات الموارد البشرية لإتاحة فرص مستقبلية سواء تدريب أو توظيف.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي

- الطلاب المقيدين بإحدى الجامعات (الحكومية- الخاصة).

- كليات التجارة، الاقتصاد والعلوم السياسية تخصصات (المحاسبة- الإدارة- الاقتصاد- الإحصاء- البنوك- التجارة الخارجية- علاقات دولية- تسويق- تجارة وإدارة المهمات- الاستثمار والتمويل- التأمين- العلوم الاكتوراية- الموارد البشرية- أسواق ومنشأة مالية).

- أكاديمية السادات والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

- كليات الهندسة والحقوق والحاسبات للتدريب بالقاهرة فقط.

- أن يكون المتقدم من الطلاب المقيدين في إحدى الفرق (الثانية- الثالثة) فقط.

- تقدير عام جيد على الأقل في العام السابق وتقديم ما يفيد ذلك من الجامعة.

- اجتياز الاختبارات (اللغة الإنجليزية- أسئلة الذكاء- معلومات عامة عن تاريخ ونشأة بنك مصر).

وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي

1- شهادة قيد أو بيان درجات من الكلية مسجل بها تقدير العام السابق وموثق بختم الجامعة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

للتسجيل في التدريب، يتم ملء الاستمارة وتحميل المستندات المطلوبة هنــــا، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 14 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.