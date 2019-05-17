قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية تعمل حاليا على تنفيذ عدد من البرامج للنهوض بالمحاصيل الغذائية ذات العائد الاقتصادي الكبير وتحفيز المزارعين على زراعتها بالمحافظة.

وأضاف المرسي، أن فول الصويا على رأس هذه المحاصيل والذي يدخل في العديد من الصناعات، كما أنه من المحاصيل الزيتية من الدرجة الأولى التي عليها طلب في التصدير للخارج.

ولفت إلى أنه يجري عقد ندوات للمزارعين لتعريفهم على المحصول، وأهميته الغذائية والصناعية والتجارية، ومواعيد زراعته وطرق الري والتسميد المختلفة، بالإضافة إلى أهميته للتربة، حيث يعتبر مخصبا للتربة لوجود العقد البكتيرية بالإضافة إلى كيفية تسويقه.

وأكد أن فول الصويا يأتي ضمن عدة محاصيل متنوعة ترشحها وزارة الزراعة كبديلة لمحصول الأرز والتي تحظر الحكومة زراعته في الوادي الجديد/ نظرا لأنه من المحاصيل المستهلكة للمياه ويضر بالمخزون الجوفى، لذلك تلجأ المحافظة إلى استبدال زراعة الأرز بمحاصيل أخرى ذات مردود اقتصادي وعائد مادي كبير.