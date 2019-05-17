عقد عدلي أبوعقيل، رئيس مدينة طما بمحافظة سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعًا في مكتبه بديوان عام المحافظة، لوضع التصور المروري والجمالي والتخطيط المناسب لمحاور ومداخل شارع أحمد عرابي طريق "أسيوط - سوهاج".

حضر الاجتماع العميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة مرور سوهاج، مدير عام مديرية الطرق بسوهاج، واستشاري طرق بكلية الهندسة جامعة سوهاج ورئيس هندسة الطرق والكباري، والنقل البري بسوهاج ونواب رئيس المدينة.

وقال أبوعقيل، إن الاجتماع عقد بناء على تكليف وتوجيه من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، لوضع التصور المناسب للحركة المرورية بالمنطقة، وإضافة طابع جمالي على الشارع، لافتا إلى أنه تم وضع التصوير المناسب، وسيتم البدء في العمل بشكل فوري.