وقع الفنان طاهر أبو ليلة والفنانة نور قدري، ضحيتا حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وكعادته قدمهما الفنان رامز جلال بمقدمة نارية: "هنجمع اتنين مفيش مخرج خاطر وجمعهم، مزة تجمع بين خفة الدم وجمال الشكل، عندها كل المؤهلات بس محتاجة النطرة، معها نجم خنفانه (أخنف) سر شهرته، الكائن الوحيد اللي بيتنفس من ودانه".

وأضاف رامز جلال: "معانا الحتة الطرية والنجم أبو لحمية، اتفرج على الحلقة هتشوفوا المعجزات".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.