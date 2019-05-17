رد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على الاتهامات بأن برنامج "المسامح كريم"، مفبركا، نافيا تلك الأقاويل نفيا قاطعا، "هذا البرنامج حقيقي 100%، ولا يوجد شيء مفبرك، الشخصيات حقيقية والقصص حقيقية"، "ولا يمكن أقبل أقدم شيء مفبرك، بعد المهنية في مسيرتي".

وأضاف جورج، خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه من غير الممكن أن يتم غش المشاهد، ولا يستطيع أحد أن يغش المشاهد طوال الوقت "لو كان مفبرك كانوا حسوا بعد أول وتاني وتالت حلقة، ولأنه البرنامج مش مفبرك لاقى النجاح اللي لاقاه على مستوى العالم العربي كله".

وتحدث قرداحي على هدوءه ببرنامج "المسامح كريم"، الذي وصفه البعض بـ"البرود" قائلا: "لو مكنتش بارد مكناش هنوصل لنتيجة، وفي حلقة حالة ثأر الصعيد، إذا لم يتم استيعابه، لم يكن هناك حل، واللي ساعدني بمهمتي في نجاح الحلقة والصلح هو الشخص الأخر".

وتابع قرداحي أن الصلح بالأستديو، يشبه الفخ، بالإضافة للطريقة، ولو كان الصلح في الحياة العادية لهرب الكثيرين.