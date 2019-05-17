يحل الإعلامي جورج قرداحي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، خلال الموسم الثالث من برنامجها "شيخ الحارة"، في السابعة إلا ربع مساء، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق "بسمة" خلال الحوار إلى تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققت نجاحا كبيرا، حيث استضافت فيها "الراقصة دينا، أحمد آدم، أيتن عامر، أحمد سعد، إبراهيم سعيد، سمير صبري المحامي، سمية الخشاب" وهو ما أدى إلى زيادة نسب المشاهدة على قناة القاهرة والناس، وصلت إلى ٦٨ مليونا، وفقا لموقع social blade.