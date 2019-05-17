وقع الفنان طاهر أبو ليلة والفنانة نور قدري، ضحية حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وخلال فقرة الشلالات، استطاع الفنان رامز جلال، أن يضايقهما كثيرا، وسط تعرضهما للخطر، إلى أن اشتبك معه الفنان طاهر أبو ليلة.

وفي فقرة الغوريلا انهارت نور قدري أمام الغوريلا، ولكن الفنان طاهر أبو ليلة حاول مقاومة الغوريلا قائلا: "يلا هش هش، أمشي".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.