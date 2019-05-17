وقع الفنان طاهر أبو ليلة والفنانة نور قدري، ضحيتا حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفور اكتشافهما المقلب، التزمت الفنانة نور قدري الصمت، فيما وجه الفنان طاهر أبو ليلة اللوم للفنان رامز جلال: "والله العظيم مش كدا يا عم، أضربت وأخدت ضربات كتير يا عم في المقلب ده".

وقالت الفنانة نور قدري: "كنت هغرق".

ومازح رامز جلال الفنان طاهر أبوليلة: "بعد المقلب ده هتتكلم كويس"، وردت نور قدري: "هو كدا باظ خالص"، ورد طاهر: "اللغة كلها باظت خلاص".

وعاد رامز جلال ليمازح طاهر أبوليلة: " نفسي أعرفلك لغة"، "الحلقة دي عنوانها الجميلة والوحش".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.