قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن أصعب المشاهد التي واجهتها في المسلسل كانت مشاهد المواجهة مع "ميشو"، التي حملت سوء فهم وصراعات شديدة ومناقشات حادة ومواجهات عنيفة جدًا وصلت لدرجة أنه في أحد المشاهد تقلصت أمعائها بشدة من صعوبة المشهد.

ونفت نجم في حوارها لـ"الوطن"، أن يكون المسلسل سبب دخولها المستشفى، مؤكدة أن سبب نقلها إلى المستشفى في ذلك الوقت هو الإرهاق، بسبب الجمع بين تصوير "ابن أصول" وفيلم "حملة فرعون"، قائلة: "مكنتش بنام من 4 أيام إلا ساعتين أو ثلاث ساعات، وكنت بتحمل لكن وقتها مع ضغط العمل قال لي شخص ما شيئًا ضايقني، دون الدخول في تفاصيل، كادت مع الإرهاق أن تقضي عليَ، لكن الحمد لله تجاوزتها وعدت للتصوير سريعًا بعد يومين فقط، واستعدت طاقتي وقوتي".

وعن اسم المسلسل، أشارت سوزان، إلى أن "ابن أصول" يحمل أكثر من معنى، هو فعلًا تربى على الأصول، وأمه أيضًا بنت الأصول التي ربته عليها، وهي التي تحميه في النهاية من كل المشكلات والمطبات والعراقيل التي تواجههما في حياتهما، وهذه رسالة مهمة لكل الأمهات، تربية أولادهن على الأصول دائمًا، وفعلًا خلال تجربة الحرب التي مرت على سوريا ظل الشيء الوحيد الذي يحمي الإنسان هي التربية فقط.