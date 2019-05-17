نظم حزب مستقبل وطن في محافظة السويس، 8 دورات رياضية رمضانية لكرة القدم بمشاركة 1577 من اللاعبين والأجهزة الفنية.

وقال أحمد خشانة، أمين مستقبل وطن بالسويس، إن 113 فريقًا بإجمالي عدد 1128 لاعبًا و339 مديرًا فنيًا وإداريًا ومدربًا عامًا يشاركون حاليًا في الدورات الرمضانية بجميع أحياء المحافظة التي رعاها الحزب.

وأشار خشانة، إلى أن ملعب محمد فريد بقرية عامر تم الافتتاح الدورة الرمضانية الخاصة به وشارك بها 16 فريقًا يضمون 128 لاعبًا، وافتتحت الدورة الرمضانية بمركز شباب سليم الحي بالأربعين، وضمت 26 فريقًا يشارك بها 208 لاعب، وانطلقت الدورة الرمضانية بمركز شباب المدينة بالأربعين تم الافتتاح وضمت 16 فريق بمشاركة 320 لاعب وتنظم الدورة علي ملعب كبير قانوني وليس خماسي.

وأضاف خشانه، افتتح أيضا بمركز شباب كبريت المفارق بالجناين الدورة الرمضانية وضمت 12 فريق يشارك بها 96 لاعب، كما انطلقت الدورة الرمضانية بمركز شباب شندورة بالجناين و الدورة الرمضانية بمركز شباب فيصل بحي فيصل والدورة الرمضانية بنادي الرياضات البحرية بحي عتاقة.