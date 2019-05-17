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تجدد الأزمة بين نقيب العلميين والمجلس للسيطرة على مقرات النقابة

تجدد الأزمة بين نقيب العلميين والمجلس للسيطرة على مقرات النقابة

تقرأ في "الوطن" غدا: "قنبلة موقوته في الأهلي قبل انتهاء معركة الدوري"

تقرأ في "الوطن" غدا: "قنبلة موقوته في الأهلي قبل انتهاء معركة الدوري"

ليس فقط الحدائق الترفيهية.. ديزني تقترح أماكن جديدة لقضاء العطلات

ليس فقط الحدائق الترفيهية.. ديزني تقترح أماكن جديدة لقضاء العطلات

أردوغان يوبخ مسؤوليه: "ملأنا بطون الجميع وها هي النتيجة"

أردوغان يوبخ مسؤوليه: "ملأنا بطون الجميع وها هي النتيجة"

جورج قرداحي: أؤيد التطبيع مع إسرائيل في هذه الحالة

جورج قرداحي: أؤيد التطبيع مع إسرائيل في هذه الحالة

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60 ألف إجمالي التصويت على دراما رمضان بالمرحلة الأولى من "كأس إينرجي"

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يوميات مسيحي على "موائد الرحمن".. "رامي" يعيش أجواء رمضان على طريقته

يوميات مسيحي على "موائد الرحمن".. "رامي" يعيش أجواء رمضان على طريقته

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