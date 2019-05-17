أصيب ضابط بالمعاش وأسرته في حريق شب في شقته بمنطقة الوايلي وتم نقل المصابين للمستشفى وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الوايلي وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

تبين أن الحريق نشب في الطابق السادس بالعقار وأمتد إلى شقتين وسكان إحدى الشقتين لم يتمكنوا من الخروج بسبب ألسنه اللهب والدخان.

وعلى الفور صعد رجال الحماية المدنية بواسطة سلم هيدروليكي وتمكنوا من إنقاذ ضابط بالمعاش ونجلة وزوجته وشخص أخر من الشقة الثانية، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج بسبب إصابتهم بحروق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.