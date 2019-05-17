رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 4 ملحوظات بمحالفات في الحلقة الـ11 بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الوطن"، إن هناك 3 ألفاظ سوقية متدنية في المشاهد التالية: " سمير غانم يقول لعباس أنت ريحتك بيض، سمير غانم يقول لعباس يا معفن، ودنيا سمير غانم بتقول لعباس أنا عملت بلوك لواحدة معفنة الصبح".

ورصدت اللجنة مخالفة صنفتها تحت بند "حض على الكراهية" في مشهد "عباس يقول لدنيا سمير غانم يابنت الكومبارس".

وترفع اللجنة الفنية ملحوظاتها للجنة الدراما التي تبت في هذه المخالفات ورفع توصية للمجلس بشأنها.