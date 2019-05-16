الحكاية الأولى من بدل الحدوتة 3.. دنيا سمير غانم تقدم نصائح للشباب

طوال 10 حلقات مختلفة، ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسلها الجديد برمضان 2019، "بدل الحدوتة 3" في دور استشاري علاقات للتوفيق "بين رأسين في الحلال"، ضمن حكايتها الأولي فقدمت "بيلا" التي تحاول الجمع بين الرجال الذين يحبون الفتيات من طرف واحد، لتحصد إعجابا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رواده.

"الحب زي ما قالت أم كلثوم.. وصال ودلال، ورضا وخصام، ويا بخته اللي داق الحب وحلاوته، وأحلاهم بقى الحب اللي من أول نظرة، وخصوصا لو بالصدفة".. كلمات بسيطة جذابة شرحت بها الفنانة دنيا سمير غانم، في بداية حلقتها الأولى، تشرح مفهومها عن الحب، لتجذب قلوب الجميع، قبل أن تفاجأهم بأنها من تصنع تلك المصادفة.

عدة نصائح منحتها "بيلا" للرجال والنساء في الحكاية الأولى، حيث أخبرت المهرج "بمبه" الذي يجسده الفنان أحمد أمين، بالنصيحة الأهم عن النساء "البنت بتحب الراجل اللي يبقى حاج على معلم يعني عاقل وشقي في نفس الوقت"، لتبدأ عقب ذلك ترتيب الأحداث المختلفة بحيلها الطريفة حتى جمعته بحبيبته "سالي".

كما أخبرت في الحلقة الخامسة، نصحت عميلهما "شريف" (أحمد سلطان)، أن أفضل الطرق للتعامل مع الأنثى هي المصداقية والبعد عن الأكاذيب، كونه يعمل مترجما للأفلام على المنتديات، ومعجب بـ"منة" (يسرا اللوزي) منذ أكثر من 3 أعوام، ويحاول محادثتها، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تجبه سوى قبل أيام، ليكذب عليها بأنه يعمل "جاسوس".

أما نصيحتها للفتيات فكان لـ"ليلى" المغرمة بحبيبها "راشد" الذي يجسده محمد سلام، لذلك قالت لها أن "التقل على الرجال هو أساس التعامل مع الرجال، وأن تطنشه ومتردش عليه لفترة، مع أن تكون خفيفة الدم، حتى يشتاق إليها"، فضلا عن عدد من النصائح الوهمية للإيقاع بينهم بطريقة فكاهية