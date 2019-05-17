انتهت المرحلة الأولى من التصفيات ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" على راديو "إينرجي"، حيث تتسابق المسلسلات الـ 26 في 6 مجموعات، بحيث تحتوي كل مجموعة من المجموعات الأربعة الأولى على 4 مسلسلات، أما المجموعتين الأخيرتين، مخصصتان للمسلسلات الكوميدية، بواقع 5 مسلسلات لكل مجموعة.

ويعتمد البرنامج على تصويت الجمهور وآراء لجنة التحكيم المكونة من النقاد حنان شومان وعلا الشافعي، والكاتب الصحفي زين العابدين خيري، بحيث تسفر التصفيات عن خروج مسلسلين من كل مجموعة، ليتأهل 16 مسلسلا في دور الـ 16، وتستمر التصفيات حتى دور الـ8 ونصف النهائي، وصولا إلى المباراة النهائية.

وبلغت إجمالي نسبة التصويت في المرحلة الأولى فقط 60 ألف تصويت، حيث حققت المجموعة الثالثة أكبر نسبة تصويت، وهي المجموعة التي تضم مسلسلات "زلزال" لمحمد رمضان و"قابيل" لمحمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج، و"حكايتي" لياسمين صبري.

وستنطلق منافسات دور الـ 16 من "كأس إينرجي للدراما"، الأحد المقبل، حيث يذاع البرنامج يوميا من الأحد للخميس في الـ 11 مساءً، في ثالث مواسمه بعدما حقق الموسمان الأول والثاني، نجاحا جماهيريا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور والفنانين أبطال المسلسلات.