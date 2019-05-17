أثنى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، على الإنجازات التي تتحق على أرض مصر خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "عاوز أرفع القبعة للي بيحصل".

وقال قرداحي خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس": "عاوز أحكي عن مصر لأني عاوز أرفع القبعة للي بيحصل، لأني كنت مصور صورة للفنادق اليوم، ولم تكن الغرف بها أماكن فارغة، بعدما كانت البلد في حالة انهيار".

وتابع قرداحي: "البلد منتعشة، وفي جهد جبار بيحصل، وفي ناس بيخططوا بشكل سليم، ودي نعمة ومصر محروسة ومحمية ويارب تستقر، في انتعاش اقتصادي سينعكس على الجميع".

واستكمل قرداحي أن مصر استطاعت وضع حد للفساد وأن تستقر أمنيا، على عكس لبنان التي تعاني من الفساد، مردفا: "عندنا أمل بس يحتذوا بحذو مصر، ومعندناش كهرباء 24 ساعة في لبنان".

وأشار قرداحي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة عندما تنتهي سيكون لها وضع آخر، بالإضافة لإزالة العشوائيات، وقناة السويس الجديدة، مضيفا "مصر أصبحت مثالًا يحتذى به في النهوض، وأهل مصر بيستاهلو، ولولا صبر الشعب وتضامنه لما تحقق الإنجاز".