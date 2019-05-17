جورج قرداحي: أؤيد التطبيع مع إسرائيل في هذه الحالة

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، أنه يوافق ويؤيد التطبيع مع إسرائيل في حالة واحدة فقط.

وأضاف "جورج" خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، قائلا: أوافق على التطبيع مع إسرائيل إذا وافقت إسرائيل على حل القضية الفلسطينية، وإذا أصبح للشعب الفلسطيني دولة حرة مستقلة سيدة ويحكمها الفلسطينيون، وعلى أرض فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ووقتها من الممكن أن نتحدث عن التطبيع".

فيما قال الإعلامي اللبناني، إنه كان له عقد مع قناة الحياة، لكي يقدم برنامج "من سيربح المليون"، وكان البرنامج بالجنيه المصري ومدته 3 سنوات، وعرضت أول سنة والسنة الثانية توقف البرنامج، واقترح أن يكون البرنامج "توك شو"، ولكن ظروف مصر وقتها لم تسمح، "أصحاب المحطة لم يدفعوا لي المبلغ، وقولتلهم هسيب ليكم نص المبلغ، وتم عمل تسوية وتقسيمهم 4 شيكات ولكن الشيكات لم تصرف ولذلك لجأ للمحكمة وأخذ أمواله ولكن ناقصة بسبب انخفاض قيمة الجنيه".