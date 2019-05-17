حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مرضى الكبد من تناول البروتين الحيواني نظرًا لأنه يؤدي للدخول في غيبوبة كبدية، وهو أحد أكثر أعراض التليف الكبدي خطورة.

وأكد موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن مريض دوالي المريء أكثر عرضة للإصابة بالنزيف والدم، الذي يعد في الأساس عبارة عن لحوم، وبالتالي عندما يتعرض المريض لنزيف دم في المعدة، يتم إفراز مادة الأمونيا ويصاب الشخص بالغيبوبة.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن كل الدم به مادة البولينا التي تؤدي للإصابة بالغيبوبة الكبدية، وعند نقل الدم إلى الشخص المريض بالتليف الكبدي يتعرض لغيبوبة، محذرًا من نقل الدم "المخزون" إلى مريض الكبد لازم يكون "طازج".