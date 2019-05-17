لفظت اليوم ربة منزل أنفاسها الأخيرة، اليوم، إثر غرقها داخل ترعة بعد أن انزلقت قدميها خلال غسيل أواني المنزل بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيدة داخل ترعة قرية طوخ الخيل.

انتقل رجال الشرطة إلى القرية، وتبين غرق "ب.أ" 27 عاما، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبي تبيّن أن الوفاة جاءت بسبب اسفكسيا الغرق.

حُرر محضر بالواقعة، وأوضحت التحريات أن سبب الغرق هو انزلاق قدم السيدة خلال غسيلها لأواني المنزل، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.