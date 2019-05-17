قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التليف الكبدي واحد من الأمراض التي ينتج عنها الكثير من المشاكل داخل جسم الإنسان، ومنها إصابة الفرد بدوالي المريء.

وتابع موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه من الممكن إصابة الشخص المريض بدوالي المريء بالبواسير، ويحدث نزيف ولذلك لابد من الجراح الاطمئنان على الكبد في حال إصابة المريض بالبواسير.

وأكد أن مريض الكبد يحدث له تضخم في الطحال يصل إلى 30 سم من أصل 7 سم، موضحا أنه يلجأ إلى استئصال الطحال في حال أصبح "غير مؤدب" وبدأ يأكل في الدم سواء الكرات البيضاء أو الحمراء حينها يتم إزالته، والحالة الثانية تضخم الطحال بشكل مبالغ فيه وقد يحدث انفجار له، موضحا أن الطحال يتضخم بسبب زيادة الضغط "البوابي" للوريد الذي يضخ الدم إلى الكبد.