«العربى للمعادن» تنضم لقائمة الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها

نفذت لجنة التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قرارها بالتحفظ على أموال شركة العربى للمعادن الحديثة، لانتمائها وتمويلها لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف فى أموال الإرهاب، لتنضم الشركة إلى قائمة الكيانات والأشخاص المتحفظ على أموالهم، ويقدر عددهم بـ1589 عنصراً من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن اللجنة طلبت من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمر بالتحفظ والتصرف فى الأموال المملوكة لشركة العربى للمعادن الحديثة، وأيد القرار من القاضى، ليصبح نافذاً، ولا سبيل لوقف تنفيذه أو إلغائه بغير الطرق التى حددها القانون المشار إليه فى المادتين الخامسة والسادسة.

وتابعت المصادر أن اللجنة قدمت لقاضى الأمور الوقتية المستندات والأوراق التى حصلت عليها من الجهات المختلفة من أجل تأييد قرار التحفظ. وتشمل الأموال المتحفظ عليها جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

وأضافت المصادر أنه تم إخطار الجهات المعنية بقيام المحضرين فى المحاكم بإعلان الشركة المتحفظ عليها، حتى تتمكن من التظلم على القرارات أمام محكمة الأمور المستعجلة، وفقاً للمواعيد المحددة بالقانون.