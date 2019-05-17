تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لليلة الثانية على التوالي.

بدأت الليلة بساحة العلم بمدينة الطور بعرض فني لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء وتقديم أغاني التراث السيناوي منها "يا مرحبا" أعقبها استمرار مسابقة الإدارة الفنية للأصوات الحسنة بعنوان "ابتهالات" بمشاركة عدد من مواهب المحافظة في الابتهالات وحضور لجنة التقييم تلاها فاصل من المواهب الصغيرة في الغناء واللقاء الشعر.

كما أعد قصر ثقافة شرم الشيخ بساحة السوق التجاري عرضا فنيا لفرقة شرم الشيخ للموسيقى العربية بقيادة الفنان نشأت فخري، وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والدينية والمقطوعات الموسيقية.

كما عقد بيت ثقافة رأس سدر محاضرة ثقافية بمكتبة الطفل والشباب بعنوان "عظماء من بلدنا" ألقاها الشاعر رأفت يوسف تحدث، خلالها عن فتوحات صلاح الدين الأيوبي.

وأعد بيت ثقافة أبورديس عرضا سينمائيا للأطفال بعنوان "هود عليه السلام" بحضور عدد من رواد الموقع بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .

ونظم بيت ثقافة أبو زنيمة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بأبوزنيمة جلسة حكي المأثورات الشعبية بعنوان "قبيلة العليقات" تحدث خلالها الشيخ يوسف سليمان مدخل عن عادات وتقاليد القبيلة وخاصة عادات الزواج أعقبها بالساحة العامة عرض فني لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المنشد الشيخ العربي عبدالحميد وتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية والابتهالات ومدح الرسول صل الله عليه وسلم.

عقد قصر ثقافة طور سيناء بقاعة المحاضرات بالقصر محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "اكتشاف الإعاقة المبكرة" ألقتها شيماء الشحات تناولت خلالها الإعاقة والمعاقين من حيث التعريف والمفهوم والأسباب، موضحة أنواع الإعاقة وكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقة متطرقة لدور الأم في الاكتشاف المبكر وعلامات الإعاقة.