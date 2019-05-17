شهدت الحلقة 12 من مسلسل الظهور الأول، للفنانة يسرا اللوزي، وذلك عندما كانت تحاول الانتحار، في نهاية الحلقة.

أما إيمي سمير غانم "سوبر ميرو"، فاستمرت في محاربة أشكال الانحراف والفساد، حيث أجبرت سائق ميكروباص على التراجع عن الزيادة الكبيرة في الأسعار.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.