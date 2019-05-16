مسلسل سوبر ميرو.. "هدهد فخر العرب" يتزوج الفتاة اليابانية في الحلقة 11

تزوج "هدهد فخر العرب"، الذي يجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني من الفتاة اليابانية "هوشي"، في عرس أُقيم على الطريقة اليابانية، ولم يحضره من المدعوين إلا عدد قليل للغاية.

أما مروان "عمر الشناوي"، رئيس قسم الفن بالجريدة التي تعمل بها "أميرة طفطف"، وهو الرجل الذي أُعجبت به، فيبدو أن شخصية "سوبر ميرو"، أثارت إعجابه، فقرر أن يتحدث إليها عبر الرسائل بصفحتها الشخصية على فيس بوك.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.