فيديو| "نجوم حول الزعيم".. فنانون شاركوا عادل إمام في معظم أعماله

كل فنان له مريدوه وجمهوره، وأيضا له رجاله وفريق عمله الذين يشاركونه معظم أعماله ويساهمون في نجاحها، وهو أسلوب فني اتبعه بعض نجوم الفن، وعلى رأسهم عادل إمام، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ79 اليوم، وفيما يلي أبرز "رجال الزعيم عادل إمام"، الذين شاركوا معه في عدد من أعماله الفنية..

1- مصطفى متولي:

اشترك في أغلب أعمال الفنان عادل إمام فترة الثمانينيات والتسعينيات، وذلك في 18 عملا ما بين سينمائي ومسرحي، منها "النمر والأنثى، اللعب مع الكبار، المولد، شمس الزناتي، جزيرة الشيطان، مسرحية الزعيم"، كما أنه تجمعه صلة قرابة بـ"الزعيم" حيث إنه زوج شقيقته، وهو والد الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، ووُلد مصطفى متولي بمحافظة كفر الشيخ عام 1949، وتوفي في عام 2000 بأزمة قلبية مفاجئة، ورغم صلة القرابة بينهما إلا أن "متولي" في معظم الأعمال كان يلعب دور العدو أو الشرير الذي يواجه عادل إمام.

2- سعيد صالح:

صديق "الزعيم" وشريكه الفني في العديد من الأعمال، من مواليد محافظة المنوفية عام 1938، حصل ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960، اكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته "هالو شلبي"، ثم قدم بعد ذلك المسرحية التي حققت نجاحا كبيرا "مدرسة المشاغبين" وهي أولى أعماله مع عادل إمام، وشاركه أيضا في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" وفيلم "سلام يا صاحبي" و"رجب فوق صفيح ساخن" و"المشبوه" و"أمير الظلام"، واللافت أن معظم أعمالهما معًا كانت تشهد أو تنتهي بوفاة سعيد صالح، ورحل "صالح" عن عالمنا عام 2014.

3- يسرا:

ولدت عام 1955، اسمها الحقيقي (سيفين محمد حافظ نسيم)، اكتشف موهبتها مدير التصوير عبدالحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، شاركت في معظم أعمال عادل إمام، نذكر منها: "الإنس والجن، المولد، المنسي، الإرهاب والكباب، رسالة إلى الوالي، بوبوس".

4- أحمد راتب:

ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، بدأ التمثيل عندما كان لا يزال طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس، وشارك مع عادل إمام في العديد من الأعمال، منها: "الإرهابي، الإرهاب والكباب، على باب الوزير، التجربة الدنماركية، مسرحية الزعيم"، وتوفي راتب عام 2016.

5- سعيد طرابيك:

من مواليد عام 1941، بدأ مشواره الفني في أواخر ستينيات القرن العشرين، عمل بالمسرح والتليفزيون والسينما، واشترك مع الفنان عادل إمام في العديد من الأفلام والمسرحيات من أهمها مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" عام 1976، وفيلم "جزيرة الشيطان" و"السفارة في العمارة" ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، وتوفي عام 2015.

وهناك الكثير من النجوم الآخرين الذين شاركوا عادل إمام في عدد من الأعمال وساهموا بشكل أو بآخر في نجاحها، ومنهم علاء ولي الدين وجمال إسماعيل ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي ورجاء الجداوي ويوسف داوود، وغيرهم.