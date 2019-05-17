بالصور| تطوير مزلقانات الترام بسيدي جابر وبولكلي في الإسكندرية

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، مساء اليوم، أعمال ترميم ورفع كفاءة مزلقان الترام بمحطتي سيدي جابر وبولكلي، بما يساهم في زيادة سرعة الترام وتقليل الضوضاء الناتجة عنه.

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن معدات الهيئة واصلت أعمال رصف ورفع كفاءة المزلقانات وخط سير الترام بمنطقة محطة مصر، تزامنا مع تطوير كل المحطات.

وقال المهندس محمد الغزولي، رئيس ورش البلدوف بكرموز، إن أعمال تطوير المزلقانات لم تؤثر على حركة الترام، موضحا أن الترام يعمل بشكل طبيعي بخطى المدينة والرمل.

يشار إلى أن ترام الإسكندرية يضم خطين الأول ترام الرمل، ويبدأ من محطة الرمل وحتى النصر "فيكتوريا" بطول 28 كيلومترا، بإجمالي 31 محطة و42 عربة تنقل 190 ألف راكب شهريا، ويتميز باللون الأزرق.

أما ترام المدينة بلونه الأصفر، فيبلغ طول قضبانه 58 كيلومترا، ويعمل عليه 119 وحدة أو عربة تنقل 50 ألف راكب شهريا.