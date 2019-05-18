محامي "سفير السعادة": مباحث الإنترنت حددت هوية المسيئين لموكلي

قال عمرو عبدالسلام محامي الطيار محمد رفعت المعروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"سفير السعادة" إن الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية انتهت من فحص البلاغات التي تقدم بها الطيار محمد رفعت ضد الأشخاص والصفحات التي شهرت وأساءت له.

وأضاف أن التقارير الفنية التي أعدتها مباحث الإنترنت انتهت إلى التوصل إلى أصحاب الحسابات الشخصية ومسؤولي الصفحات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحديد أسمائهم ومحل إقامتهم وتم إحالة البلاغات إلى نيابة المطرية ونيابة الصف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان "رفعت" تقدم ببلاغات للنائب العام اتهم فيها مسئولي عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتشهير به والإساءة له.