أصيب عامل وسائق وحدة الملاريا التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بسبب قذف الأطفال لهما أثناء رشهما شوارع بحي المستعمرة.

وأهابت الوحدة المحلية بدسوق، برئاسة اللواء خالد حسن، رئيس المركز والمدينة، ووحدة الملاريا، بالمواطنين التنبيه على الأطفال بالابتعاد عن سيارة الرش وعدم الجري ورائها وقذفها بالطوب، قائلة، "قد يصبح الأمر أشد خطورة لو أصاب الطوب تنك البنزين، حفاظا على أرواح الجميع".

وأضافت الوحدة المحلية في بيان لها، اليوم، أن "الأطفال أصابوا زجاج السيارة، وقد يصبح الأمر أشد خطورة لو أصاب الطوب تنك البنزين".

وأشارت إلى أن وحدة الملاريا رشت شوارع "حي الكشلة والشركات وعبده زعلوك والمستعمرة والمهاجرين والغفران والمدارس وأرض البرماوى بجهاز الضباب، كما تم رش شارع الاستاد وتقسيم رجب وموقف الأرياف والمجز وساكن مكة".