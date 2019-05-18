خبير علاقات دبلوماسية: "الإخوان" ستخسر كل أموالها حال حظرها بأمريكا

قال المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ستخسر مليارات الدولارات حال إدراجها على قوائم الإرهاب في أمريكا.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحدث"، أن الجماعة تمتلك أكبر استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتلك مجموعة من المدارس وكذلك المراكز التعليمية المختلفة الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبرى للجماعة حال حظر نشاطات التنظيم.

واعتبر الخبير القانوني اتجاه أمريكا نحو حظر الإخوان بالإنجاز الذي يعود الفضل فيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في إقناع نظيره دونالد ترامب بخطورة هذه الجماعة بجانب نجاحه في عمل علاقات قوية جدا مع أمريكا جعلتها تحترم مصر وتحترم إرادتها.