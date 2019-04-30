قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة الزلزال الذي ضرب تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن القيادة السياسية عازمة على القضاء على الإخوان محليا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من تجليات هذا الزلزال تصنيف الجماعة كحركة إرهابية في السعودية والإمارات وبقية دول العربية.

وأوضح: "ثم جاء الدور على أوروبا عندما انقلب السحر على الساحر، حيث بدأوا في أخذ قرارات مشابهة على استحياء، ولكن أمريكا كانت مترددة، وبدأت تشعر أن مصالحها في الإقليم مع مصر، ولذلك بدأت في اعتبار الجماعة تنظيمًا إرهابيا، مؤكدًا: "هذا الأمر سيترتب عليه أمورًا كثيرًا وسيكتب الله عليهم الشتات".

وبعد أعوام من الحديث عن قانون يصنف "الإخوان" جماعة إرهابية، في الكونجرس الأمريكي، كشفت سارة هاكابي ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان لها، أن الإدارة الأمريكية تعمل على الدفع لاعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية.

وقالت: لقد تشاور الرئيس ترامب مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، واعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية هو أمر يسير في طريقه من خلال عملية إجراءات داخلية، الأمر الذي يمهد لتبني عددا من مشروعات القوانين التي قدمت في الكونجرس الأمريكي للإعلان عن "الإخوان" إرهابية.