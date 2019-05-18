دارت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد عادل إمام، على قناة "الحياة"، حول غضب نور من والدها "كمال بيه" لأنها اعتقدت أنه اشترى الرسومات واللوحات الفنية التي عرضتها بالكامل داخل المعرض لإرضائها غير أن صديقتها أقنعتها بأن المشتري ليس أبيها.

واعتدى بلطجية بهلول على "لطفي الحراق"، بسبب محاولة لطفي مراقبة بهلول حتى يتمكن من سرقته، إلا أن الأخير لقنه درسًا وتركه يرحل.

كما شهدت الحلقة تناول كمال اللباد مع أفراد أسرته الطعام في أحد المطاعم، ودخول "رامي" ابن أحد رجال الأعمال الذي كان يعمل مع كمال وخسرت شركته، فوبخه أمام ابنته وزوجته واتهمه بأنه أخذ أموال والده، وتعدى أفراد الحراسة عليه غير أن "هوجان" تمكن من كمال بيه وضرب حرس رامى.

وخلال جلوس لطفى الحراق مع زوجته ووالدته، دخل "حورس" عليهم وطلب منه لطفى، إحضار رقم هوجان والبحث وراءه وأين يعمل بعد رؤيتهم له يوم زواج نوجة والحراق.

واختتمت الحلقة بتعرض كمال اللباد وابنته نور لهجوم مسلح، أسفر عن إصابة نور بطلق نارى فى الكتف، وأنقذ هوجان كمال وابنته وقتل العناصر التى هاجمت موكبه أثناء عودته من زيارته لزوجته فى قبرها.