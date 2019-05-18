تتصاعد الأحداث في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان رامز جلال، ففي الحلقة الـ12 من المسلسل حينما تلقى الضابط "علاء" خبر هروب "أدهم".

وأمر حمزة "شحاته" بنقل "أدهم" إلى الساحل، لكن "شحاته" أبدى اعتراضه بسبب قرب الساحل من مكان قتل أفراد الكمين، لكن "حمزة" لم يهتم بكلامه.

وتمكن الضابط "علاء" من القبض على الرجال الذين هربوا "أدهم" وأدرك من خلاله مكان وجوده، ليحاول الضابط إعادة "أدهم" إلى السجن مرة أخرى.

وانتهت أحداث الحلقة بمواجهة "أدهم" بـ"عبد المنجي" أمام "شحاته".

ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.