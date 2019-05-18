شهد مصنع منظفات بطنطا، انفجار في أحد خزانات المواد المصنعة، ما أدى لتسرب المواد الكمياوية وإصابة 40 شخصا باختناق وتسمم نتيجة استنشاق الهواء الملوث.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما أسفر عن تلوث الهواء بالمواد الكيميائية وإصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ.

وعلى الفور، أصدر الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية تعليماته للدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى الطوارئ، والدكتور أيمن سلام مدير الطوارئ بضرورة توفير كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم.