أطلق حزب "مستقبل وطن"، مبادرة لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر، الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو.

حملت مبادرة الحزب اسم "كلنا منتخب مصر"، وتهدف لتوحيد جهود الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها لدعم الدولة في إطار الاستعدادات لاستضافة هذه البطولة القارية.

ويسعى الحزب من خلال هذه المبادرة دعوة الجماهير بتوحيد صفوفهم خلف المنتخب الوطني ونبذ التعصب الكروي، وعدم خلط السياسة بالرياضة للخروج بالبطولة بصورة مشرفة أمام العالم.

وقال محمد الجارحي، أمين اللجان المتخصصة بالحزب، إن حصول مصر على تنظيم هذه البطولة يضع على عاتق الحزب مسؤولية المشاركة في نبذ التعصب من خلال هذه المبادرة التي تعتمد على الشباب.

وأضاف "الجارحي"، خلال حفل إطلاق المبادرة، أن تنظيمنا هذه البطولة فرصةً ذهبية كي يتواجد الجماهير وتتوحد جميعا بألوان العلم المصري ونُظهرُ للعالم الصورةَ الحقيقة لبلدنا.

وتابع أنه علينا جميعا استغلال الفرصة وخاصة أن البطولة جاءت في وقت مناسب حيث تستعيد فيه مصر دورها ومكانتها في القارةِ الأفريقية بالتزامن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وطالب الجارحي الجميع بالالتفاف حول الوطن لنثبت للعالم أن الشعب المصري أبطال في كل المجالات واجتاز التحديات الصعبة خلال السنوات قليلة الماضية وأحدث التنمية في الاقتصاد والطاقة والصحة والبِنية التحتية والرياضة.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيف زاهر رئيس لجنة الرياضة بالحزب، والعامري فاروق وزير الرياضة الأسبق.

كما شارك عدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين منهم عماد متعب، وحازم إمام، وحسني عبدربه، وأحمد حسام، وأحمد حسن.

وتعتمد المبادرة على برامج وحملات سيتم إطلاقها في المحافظات تحت إشراف الحزب، وتشكيل فرق عمل من الشباب لتتواجد داخل المدرجات وتنظيم عملية دخول وخروج الجماهير من الملاعب.