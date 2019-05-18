تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 16 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

وزارة الثقافة تفتح جميع المتاحف مجانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

تفتح وزارة الثقافة أبواب جميع المتاحف التابعة لها مجانا للمصريين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وزارة الأثارة تستقبل الزائرين بالمتاحف مجانا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

تفتح وزارة الآثار أبواب جميع المتاحف الأثرية المفتوحة، للزائرين من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر بالمجان، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم المتاحف العالمي.

انطلاق فعاليات حملة التوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم

تنطلق بالمركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لضغط الدم الذي تحييه منظمة الصحة العالمية.

نقابة الصحفيين تعقد ندوة بمناسبة افتتاح قناة السويس

تعقد نقابة الصحفيين ندوة بمناسبة ذكرى مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية.

عرض الفيلم الروسي "الطريق إلى برلين" بجمعية الفيلم

تنظم جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائي محمود عبد السميع، عرضًا خاصًا للأعضاء للفيلم الروسي "الطريق إلى برلين" إخراج سيرجي بوبوف إنتاج عام 2015 بطولة يورى بوريسوف وماريا كاربوفا والفيلم مترجم للعربية.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف مساء، حفلا موسيقيا يحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي ومشاركة عازف التشيللو شادى درويش.

حفل عايدة الأيوبي بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية

تحيي الفنانة عايدة الأيوبي، في التاسعة والنصف مساء، أمسية رمضانية متميزة يستعيد خلالها جمهور الأوبرا المصرية ذكريات حقبة التسعينيات، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

حفل فرقة "المولوية" بمكتبة الإسكندرية

تحيي فرقة "المولوية" المصرية للإنشاد الصوفي حفل بمكتبة الإسكندرية في إطار احتفالات المكتبة بليالي شهر رمضان المبارك.

مباريات الدوري الإسباني

يلتقي فريقا ليفانتي وأتلتيكو مدريد، كما يواجه إسبانيول فريق ريال سوسيداد، وبلد الوليد مع فالنسيا، وخيتافي ضد فياريال، وإشبيليه وأتليتك بلباو، فيما يلتقي سيلتا فيجو ورايو فاييكانو، وألافيس وجيرونا، وهويسكا ضد ديبورتيفو ليجانيس، وذلك في الجولة الثامنة والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وواتفورد، في السادسة مساء، في إطار مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.