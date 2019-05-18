أعلن النظام السوري، أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها مجموعات مسلحة حسبما أفادت قناة "الحدث".

وأوضح التليفزيون السوري التابع للنظام، اليوم، أن هذه الجماعات أطلقت "قذائف صاروخية وطائرات مسيرة على قاعدة حميميم، وريفي جبلة والقرداحة"، قرب مدينة اللاذقية الساحلية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في جبلة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء السورية "سانا"، التابعة للنظام أن الدفاعات الجوية استهدفت "أجساماً مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها مساء أمس.