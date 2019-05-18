أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية"، وقطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.

وجاءت القضايا على النحو التالى:

- ضبط أحد الأشخاص لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبحوزته "15 طربة حشيش وزنت 1.5 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي".

- ضبط 5 عناصر من ذوي السوابق الإجرامية، لاتجارهم فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرتي مركزى شرطة "المنصورة، أجا" بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهم "9 طربة حشيش وزنت 1.8 كيلو جرام، 100 جرام هيروين، سلاح أبيض (كتر)، 5 هواتف، مبالغ مالية".

- ضبط 4 عناصر إجرامية، لاتجارهم في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام "أول العامرية، أول المنتزة، ثان المنتزة" بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 2.05 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 45 جرام هيروين، 8 جرامات آيس، 4 هواتف، ميزانين، مبلغ مال".

واتذخت الإجراءات القانونية.

وجار استمرار الحملات الأمنية في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة.