أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، وقيامه بتعبئة أرز مستورد منخفض الجودة ومجهول المصدر داخل عبوات تحمل بيانات تجارية وهمية، وطرحه للبيع بإعتباره أرز بلدي، كما يقوم بتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها اسم تجاري وهمي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسؤول كما تم ضبط كمية قدرها (22.250 طن) من المواد الغذائية عبارة عن (أرز مستورد - دقيق)، وجميعها غير مطابقة للمواصفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.