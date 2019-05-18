يخوض طلاب الصف الأول الثانوي غدا الأحد، الامتحان الرابع والأخير بنظام النجاح والرسوب إلكترونيا بواسطة التابلت، في 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية، وورقيا في 500 مدرسة لم يتم الانتهاء من تجهيزها، وقررت الوزارة إخضاع طلابها للامتحان الورقي بعيدا عن الشرائح الذكية، وشبكات "الواي فاي"، خوفا من وقوع "السيستم" مثلما حدث في امتحان شهر مارس الماضي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوي المسجلين بالمدارس الخاصة، كفترة ثانية في المدارس الحكومية مكتملة البنية التكنولوجية، وأن يتم امتحان طلاب المنازل والسجون ورقيا طبقا للنظام القديم، واشترطت الوزارة ضرورة حصول الطالب على نسبة 50% في جميع المواد من أجل النجاح والانتقال للصف الثاني الثانوي.

وفي حالة حصول الطالب على أقل من 50% يدخل امتحان شهر يوليو، وفي حالة رسوبه في مادة واحدة فيما أكثر يعتبر راسب وعليه إعادة العام الدراسي بأكمله، وأكدت وزارة التربية والتعليم على وجود 3 بدائل رفضت الإفصاح عنها لـ"السرية" سيتم استخدامها في حال سقوط "السيستم"، وفي حال نفاذ البدائل الثلاثة يتم اللجوء للامتحان الورقي بنظامه القديم.