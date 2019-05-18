تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات.

وأشار فواد، في بيان اليوم، إلى أن هذا التراخي أسفر عن انتشار "الصيدليات الورقية" وهي الصيدليات المرخصة وفقا للقانون، ومستوفية لكل الشروط ومسجلة باسم صيدلي، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.

وأضاف فؤاد أن هذا الأمر تفاقم مؤخرا وانتشر بشكل ضخم ومثير، مشددا على خطورة هذه المشكلة، وما ينتج عنها من صرف أدوية خاطئة للمواطنين، وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر، إضافة إلى اتجار بعضهم في الأدوية المغشوشة والممنوعة وبعض الأدوية المدرجة على الجداول.

وأكد فؤاد ضرورة التحرك، وتشديد الرقابة على الصيدليات والتأكد من صفة القائم على الصيدلية وتحرير المحاضر، والمخالفات اللازمة قانونا للحد من تلك الظاهرة، وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.