تستضيف "ورشة الزيتون"، التي يديرها الشاعر شعبان يوسف، يوم الاثنين المقبل الكاتب الروائي محمد بركة، وذلك لمناقشة روايته "أشباح بروكسل"، الصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويشارك في مناقشة الرواية كل من الشاعر أسامة حداد، والناقد عيد عبد الحليم، والناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل، وتدير المناقشة القاصة حنان عزيز.

يتناول العمل حياة الجاليات العربية في أوروبا، وتحديدا في العاصمة البلجيكية بروكسل، من خلال مراسل صحفي مصري يصطدم بواقع مختلف عن تلك الصورة الوردية التي يرسمها الجميع للحياة في أوروبا.

و"أشباح بروكسل" هي العمل الرابع لـ"بركة"، فسبقها أعمال "الفضيحة الإيطالية"، و"عشيقات الطفولة "، و" الزائر"، وثلاث مجموعات قصصية هي "كوميديا الانسجام"، و"3 مخبرين وعاشق"، و"عشيقة جدي".