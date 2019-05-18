جامعة كارلتون الكندرية تكرم أحد خبراء مؤسسة "مصر تستطيع"

كرمت جامعة كارلتون الكندية البروفيسور المصري الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة النقل بالجامعة، والذي يعد من أهم الاستشاريين في مجال الطرق بكندا، وأحد أعضاء مجلس خبراء مؤسسة "مصر تستطيع"، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية على مدار 40 عامًا.

ونشر الموقع الرسمي لمركز الأبحاث الدولي التابع لجامعة كارلتون مقالاً يوثق فيه رحلة البروفيسور المصري تحت عنوان "عبد الحليم عمر.. يمهد الطريق نحو مستقبل خال من الحفر".

وذكر المقال أن البروفيسور المصري حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى كندا للحصول على درجة الماجستير في جامعة تورنتو في عام 1977، واستكمل مسيرته الطويلة في الهندسة المدنية في كندا، في محاولة لحل مشكلة رئيسية واحدة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وهي الحفر وشقوق الأسفلت، فبدلاً من الترقيع والإصلاح المستمر للطرق بعد مواسم البرد الشديد بسبب دخول المياه داخل الثقوب والشقوق، وتجمدها مما يتسبب في توسعها، أراد أن يخترع طريقة لزيادة تحمل الأرصفة دون ترقيع وتصليح.

واخترع جهاز ضاغط باسم Asphalt Multi-Integrated Roller (AMIR)، وأطلق الاسم المختصر على اسم نجله الأكبر "أمير"، فأصبح يطلق على هذا الجهاز "الهراس أمير".

وتابع المقال أنه بعد انتهاء "عمر"، من درجة الدكتوراه في النقل من جامعة واترلو في عام 1983، أقنعه المشرف رالف هاس بالبقاء في أمريكا الشمالية بدلاً من العودة إلى مصر، فانضم إلى كارلتون كباحث وأستاذ في ذلك العام.

وفي عام 1987، أصبح مديرًا لمركز بحوث وتطوير المعلومات الجيولوجية الصناعية (C-GRID)، ثم رئيسًا لقسم الهندسة المدنية والبيئية من عام 2003 حتى عام 2009، كما يعد عضوًا أساسيًا في مركز أبحاث وتكنولوجيا الأسفلت المتقدم.

ولفت المقال إلى أن البروفيسور المصري ساعد في إنشاء برنامجين فريدين في جامعة كارلتون هما: برنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية في هندسة الحفظ والاستدامة بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية، وبرنامج الماجستير في حماية البنية التحتية والأمن الدولي (MIPIS) مع مدرسة نورمان باترسون للشؤون الدولية، كما حصل خلال مسيرته المهنية على 28 جائزة وطنية ودولية من بينها: جائزة NOVA الأمريكية للابتكار في مجال البناء، والمشار إليها باسم "جائزة نوبل" في البناء، وجائزتان من جوائز كارلتون للإنجاز البحثي، وجائزة Sandford Fleming من الجمعية الكندية للمهندسين المدنيين.

وأوضح المقال أن البروفيسور الدكتور عبد الحليم عمر يعمل حاليًا بتمويل وشراكة MTO لتطوير الهراس AMIR، و يتم هذا التطوير بالتعاون مع مجموعة Tomlinson، وسيتم تقديم عرض توضيحي للهراس AMIR الجديد في أغسطس القادم الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في وقت لاحق من هذا العام.