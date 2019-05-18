توقعات الطقس حتى نهاية مايو.. ارتفاع جديد بالحرارة بدءا من الثلاثاء

أعلن الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، توقعاته بشأن حالة الطقس حتى نهاية مايو الجاري.

وقال "سعودي"، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل 20 مايو، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيرات جوهرية متوقعة في حالة الطقس خلال هذه الفترة مقارنة بالأمس.

وأوضح "سعودي"، أنه بدءا من الثلاثاء الماضي 12 مايو وحتى ظهر الجمعة المقبل 24 مايو، من المتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية قد تتجاوز فيه درجة الحرارة العظمى على القاهرة حاجز الأربعون درجة، مع احتمالات كبيرة لطقس شبه خماسيني يوم الخميس المقبل على القاهرة، ترتفع فيه درجات الحرارة بقيم ملحوظة ونشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق وإلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

أما عن حالة الطقس من يوم السبت 25 مايو وحتى الجمعة 30 من الشهر نفسه، كشف "سعودي" أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وطقس غائم، مع احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار خلال الفترة من السبت 25 مايو وحتى الاثنين 27 مايو على معظم أنحاء الجمهورية، قد تكون غزيرة أحيانًا على سيناء والصعيد.