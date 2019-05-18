قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة اتخذت إجراءاتها الصارمة للتصدي ومواجهة السوق السوداء تزامنا مع حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك رقابة على جميع شبابيك وأكشاك بيع التذاكر بالمحطات، بالإضافة إلى وجود إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج محطات السكة الحديد لتوفير الحماية الأمنية للركاب كافة، وتسيير حركة الركاب من صالة المحطات إلى أرصفة المحطات.

وأكد "رسلان"، لـ"الوطن"، أن الهيئة لم تعطِ الحق لأي شركة ببيع وحجز تذاكر القطارات، مؤكدا أن أي شركة تعلن عن حجز تذاكر القطارات أو بيعها هي شركات وهمية، موضحا أن الهيئة وفرت جميع التذاكر الخاصة بجميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، حتى يتثنى لجموع الركاب الحصول على التذاكر.

وأضاف أن الهيئة راعت مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وهي الحجز المقدم على جميع القطارات، لافتا إلى أنه جرى الفتح على الحجز الساعة 9 صباحا لجميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلي، وتخصيص 70% من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط، وذلك لإحكام الرقابة.

ولفت إلى أنه جرى زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك وتركيب أكشاك إضافية وتكثيف الرقابة على شبابيك التذاكر وداخل صالات الحجز وعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومي.